Laurent Nicollin : « On ne fait pas sortir les gens dans la rue avec un fusil en leur disant de s'abonner à DAZN ! »

Pas de recrue mais des paroles pour Laurent Nicollin.

Touché par la baisse des droits TV, le président de Montpellier est monté au créneau pour raconter l’été agité que vit actuellement la Ligue 1. Dans une interview au Parisien, le dirigeant a témoigné de son soutien au président de la LFP Vincent Labrune, alors que la campagne pour élire son président a débuté. « Il y a un décalage entre ce qu’on a anticipé au budget et ce qu’on a vraiment, donc il y a une perte financière conséquente. J’avais prévu 19,5 millions de budget de droits TV, j’en ai 7, démarre sobrement l’homme de 51 ans. Baisser le train de vie des clubs, ça ne fera pas de mal. »

« C’est à nous de nous démerder, sachant qu’on ne peut pas résilier cinq ou six joueurs qu’on ne veut plus du jour au lendemain. Ça se fera sur deux ou trois ans », poursuit-il, avant d’aborder la question du prix élevé de DAZN. Du Nicollin dans le texte : « C‘est plus cher en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. On est dans un pays de liberté, le mec qui peut s’abonner le fait, celui qui ne peut pas ne le fait pas. À un moment donné, si c’est cher pour certains, c’est l’offre et la demande. On ne fait pas sortir les gens dans la rue avec un fusil en leur disant de s’abonner à DAZN ! Après, c’est très français de critiquer, mais si vous n’avez que ça à foutre… Quand je vais au restaurant, si ce n’est pas bon je ne dis pas que je n’aime pas, je ne vais pas écrire des notes (sur Internet), des trucs… »

Laurent Nicollin a également défendu le bilan de Vincent Labrune : « Pour moi, oui, c’est l’homme de la situation. Bien sûr, il a fait des erreurs, bien sûr, tout n’est pas rose, je ne suis pas béat sur tout ce qu’il dit et fait. Mais heureusement qu’il avait été élu président il y a trois-quatre ans plutôt que d’autres personnes, et j’espère qu’il sera réélu face à d’autres personnes moins compétentes. […] Je ne me lève pas le matin en lisant la presse et en me demandant ce que pensent les journalistes de Labrune, Pierre, Paul ou Jacques. J’ai autre chose à foutre que de savoir si c’est bien de cristalliser, si c’est bien d’être pro-Macron, pro-Mélenchon… »

Et pro Lucie Castets ?

