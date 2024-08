Six idées de recrues pour Montpellier

0. C’est le nombre de recrues attirées par Montpellier cet été. Englué dans une situation financière plus que délicate, les Héraultais ne peuvent pas se permettre de folies sur le mercato. Voici donc six pistes raisonnables pour le MHSC.

⇒ Andy Delort

On connaît bien la relation qui lie Andy Delort à Montpellier, et plus particulièrement à son président, Laurent Nicollin. Avec la volonté de quitter le club qatari d’Umm-Salal depuis quelques mois, l’attaquant est déterminé à retourner au bercail. Mais les Qataris demandent deux millions d’euros, soit une somme que le MHSC n’a pas. Sauf qu’« Andy aurait trouvé une solution pour sortir du Qatar. Il est prêt à faire d’énormes efforts financiers pour revenir. Il en manifeste concrètement l’intérêt », a avancé Nicollin vendredi dans les colonnes du Midi Libre, tout en précisant qu’il ne pourrait pas donner un salaire à plus de 100 000 euros mensuels. Selon RMC Sport, la solution pourrait également venir de Nasser al-Khelaïfi, dont l’influence au Qatar n’est plus à prouver, proche de Vincent Labrune, soutenu par Nicollin lors des prochaines élections de la LFP… Bref, un petit micmac.

⇒ Nicolas Benezet

C’est l’un des gros noms de ce cru 2024 de l’UNFP FC. Nicolas Benezet et ses 130 matchs de Ligue 1 ont encore une carte à jouer dans notre championnat. Libre depuis la fin de son aventure cet été à l’ES Grau-du-Roi, le milieu offensif de 33 ans pourrait plaire à Montpellier, une ville qui l’a vu naître, alors que le MHSC devra probablement compenser le départ de Moussa Tamari, un des rares joueurs qui pourrait rapporter un peu de sous. La prime à la signature ne devrait pas être trop élevée et les Héraultais se feraient une bonne publicité en signant un joueur de ce fameux UNFP FC. C’est ce qu’on appelle du gagnant-gagnant. Et pourquoi pas le revendre l’été prochain au RC Lens quand il se sera relancé ?

🥲Clap de fin pour cette édition 2024 de l'UNFP Football Club, avec une dernière immersion dans les coulisses du match face au @ParisFC Avec au 🎙 pour faire le bilan ⤵ ✅ @J_Kodjia ✅ Thomas Himeur ✅ @JeandoFuchs ✅ @NicolasBenezet ✅ le coach Fabien Lefèvre… pic.twitter.com/G3GLXzyGjq — UNFP (@UNFP) August 9, 2024

⇒ Sinaly Diomandé

Mis au placard à Lyon depuis l’arrivée de Pierre Sage, le défenseur ivoirien est solidement installé dans le loft rhodanien. S’il lui reste un an de contrat à l’OL, ça ne devrait pas être compliqué de convaincre les Gones de libérer Diomandé de sa dernière année afin de faire baisser la masse salariale. Avec 72 matchs de Ligue 1 à son actif à seulement 23 ans, ce serait une bonne pioche à moindre coût pour les Montpelliérains. Et comme pour Benezet, le relancer peut signifier une plus-value dans un an. Là, on verrait bien un club de Championship envoyer 15 millions d’euros sur le défenseur.

⇒ Un des mecs sous contrat avec Chelsea

Avec 42 joueurs dans son effectif professionnel, il suffit de se bander les yeux et de lancer une flèche au hasard sur la liste des joueurs de Chelsea pour s’en faire prêter un. Strasbourg ne peut pas accueillir tous les petits Blues en manque de temps de jeu, donc Montpellier serait bien inspiré d’aller en choper un. Voire deux. Voire plus. Josh Acheampong ? Renato Veiga ? Omari Kellyman ? Deivid Washington ? Un petit tour dans l’Hérault et aux quatre coins de la France ne leur ferait pas de mal. Et puis ça fera des flocages stylés, de quoi faire rentrer un peu d’argent grâce à la boutique. « Washington 36 », ça a de la gueule. Il ne faudra pas faire les étonnés quand il claquera un doublé en Coupe de France sur la pelouse des Voltigeurs de Châteaubriant. Peut-être le plus gros frisson de la saison montpelliéraine.

⇒ Adrien Rabiot

Pourquoi ne pas rêver grand ? Manchester United, le Bayern Munich, Liverpool… Tous les plus grands clubs se sont positionnés sur Adrien Rabiot. Pourtant, le Duc n’a encore signé nulle part alors que les principaux championnats européens ont repris. Pourquoi une telle attente pour quelqu’un d’aussi convoité ? Peut-être parce qu’il attend la proposition du Montpellier Hérault Sport Club. En cinq matchs à la Mosson, il ne s’y est jamais incliné. Il se dit sûrement que c’est là qu’il doit poursuivre sa carrière, que c’est une pelouse spéciale pour lui, lui qui avait déjà profité du soleil de l’Occitanie (du côté de Toulouse) pour franchir un palier. L’ancien Parisien pourrait même consentir à un petit geste financier afin de faciliter l’opération. Laurent Nicollin s’occupera de trouver un joli pavillon près de la mer pour Véronique.

⇒ Nikola Karabatic

Fraîchement retirée des parquets depuis l’élimination des Bleus contre l’Allemagne aux JO, la star du handball français est à 40 ans à la recherche d’un projet de reconversion. Alors pourquoi pas proposer à ce grand fan de foot US une petite année de transition en jouant pour le club d’une ville qu’il a déjà fièrement représenté et qui, depuis Hilton, n’a pas peur de faire confiance aux quadras ? Sa carrure, ses grandes paluches et sa qualité de relance à la main pourraient bien servir aux cages. Surtout que le pote de Spahić et Giroud a de l’expérience. « Quand mon père organisait des matchs de foot, je me mettais toujours au but. Mon papa était gardien de handball, je voulais faire pareil », racontait à France Football celui qui idolâtre Peter Schmeichel. Les sponsors pourraient en tout cas voir cette arrivée d’un bon œil, dans une Ligue 1 en quête de beaux noms.

