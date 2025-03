Un ancien dirigeant de la Roma fracasse Véronique Rabiot

Et un copain de plus.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l’AS Roma, est revenu sur un transfert manqué qui lui reste comme un véritable regret, celui d’Adrien Rabiot en 2014. Pour lui, la responsable de cet échec n’est autre que la mère et agente du joueur, Véronique Rabiot. « Le seul vrai grand regret, c’est Rabiot. Tout est de la faute de sa mère, Véronique », a-t-il déclaré sans détour.

Une histoire de sous

Sabatini explique qu’à l’époque, la Roma souhaitait recruter Rabiot en fin de contrat, mais la situation s’est rapidement compliquée. « L’année précédente, le PSG m’avait donné plus de 30 millions pour Marquinhos, je ne pouvais pas le prendre gratuitement. Quand elle l’a su, elle est devenue folle. Elle détestait le PSG, mais peut-être voulait-elle aussi l’argent de l’indemnité de transfert, en plus des 3 millions de commission », poursuit-il.

Le ton des discussions entre Sabatini et Véronique Rabiot semble avoir été particulièrement houleux. « Je me rappelle que Massara (actuel directeur sportif du Stade rennais, NDLR) faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais », raconte Sabatini. Cette anecdote reflète l’intensité des tensions autour de ce dossier, marqué par une confrontation d’intérêts bien plus que par des négociations sportives. Cette sortie n’arrangera par l’image de Véronique Rabiot, déjà mise en lumière ces derniers temps avec ses nombreux conflits avec les clubs.

Les embrouilles, c’est comme le ketchup, quand elles arrivent, elles tombent toutes en même temps.

