Gasperini n’est pas satisfait de ses recrues de Premier League

Le Gasp’ n’est pas là pour faire dans la demi-mesure.

Comme face à Naples, Milan et l’Inter, la Roma a une nouvelle fois chuté dans un choc de Serie A sur le terrain de la Juve ce samedi (2-1). Une sixième défaite en 16 journées de championnat pour les Giallorossi coachés par Gasperini que l’ancien entraîneur de l’Atalanta avait un peu de mal à digérer au coup de sifflet final. La raison ? Le rendement des recrues estivales qui ne sont pas au niveau attendu. Prenez Leon Bailey, l’ancien feu follet d’Aston Villa constamment blessé depuis son arrivée dans la Ville éternelle, entré à la 53e minute de jeu face aux Bianconeri et sorti à peine 20 minutes plus tard, visiblement pour une nouvelle douleur.

Prenez encore Evan Ferguson, ex-wonderkid et buteur de Brighton, auteur d’un seul petit but en douze apparitions de Serie A, qui en a pris pour son grade en conférence de presse d’après-match de la part du Mister : « Evan ne me convainc pas et je ne l’ai pas aimé non plus en fin de match. Il n’est pas entré dans l’esprit attendu, lui comme d’autres recrues. Nous n’avons pas bien servi Dybala ou Soulé qui ont une qualité technique bien supérieure. On ne peut même pas les comparer. »

Un message assez clair à quelques jours du mercato d’hiver.

