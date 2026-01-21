S’abonner au mag
Cinq mois après son arrivée, Leon Bailey met fin à son passage à la Roma

Un Bailey sans crème. Comme l’a annoncé l’AS Rome ce mercredi, Leon Bailey quitte l’Italie… après seulement cinq mois. Son départ se dessinait déjà depuis quelques jours. Sa fin de séjour dans la Ville Éternelle semblait inévitable après l’arrivée de son ancien coéquipier d’Aston Villa, Donyell Malen.

Grande déception

Les attentes étaient pourtant élevées au moment de l’arrivée de l’international Jamaïcain, l’été dernier. Les Romains avaient obtenu ses services pour un an, en prêt avec option d’achat. Mais la collaboration s’est révélée décevante pour toutes les parties : l’attaquant n’a disputé que 317 minutes de jeu, en partie à cause de blessures. La décision de mettre fin prématurément au prêt était donc logique.

Espérons qu’au moins la cuisine italienne ait su séduire Bailey…

