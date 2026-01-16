S’abonner au mag
L’AS Roma signe un attaquant de Premier League

SW
Le club de la Louve montre les crocs. Dans la lutte pour la course au titre en Serie A, l’AS Roma a officialisé ce vendredi l’arrivée d’un nouveau renfort offensif en la personne de Donyell Malen. L’attaquant néerlandais débarque en prêt en provenance d’Aston Villa jusqu’à la fin de la saison. Selon Fabrizio Romano, il s’agit d’un prêt payant de 2 millions de livres comportant une option d’achat obligatoire fixée à 25 millions de livres.

Un renfort de taille pour les Giallorossi ?

Le buteur de 26 ans rejoint aussi les rangs des Romains pour se montrer avant la Coupe du monde. Auteur de 7 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa cette saison, Malen pourrait se relancer dans une équipe en quête de titres. Il reste encore tout à prouver pour le joueur formé à l’Ajax et à Arsenal.

Qui fait le Malen, tombe le ravin ?

L’AS Rome met la main sur un grand espoir de l’OM

SW

