L’AS Roma signe un attaquant de Premier League

Le club de la Louve montre les crocs. Dans la lutte pour la course au titre en Serie A, l’AS Roma a officialisé ce vendredi l’arrivée d’un nouveau renfort offensif en la personne de Donyell Malen. L’attaquant néerlandais débarque en prêt en provenance d’Aston Villa jusqu’à la fin de la saison. Selon Fabrizio Romano, il s’agit d’un prêt payant de 2 millions de livres comportant une option d’achat obligatoire fixée à 25 millions de livres.

Un renfort de taille pour les Giallorossi ?

Le buteur de 26 ans rejoint aussi les rangs des Romains pour se montrer avant la Coupe du monde. Auteur de 7 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa cette saison, Malen pourrait se relancer dans une équipe en quête de titres. Il reste encore tout à prouver pour le joueur formé à l’Ajax et à Arsenal.

Qui fait le Malen, tombe le ravin ?

