La Roma et Aston Villa font le job, les Young Boys et Braga prennent l'eau

Des fessés et des nuls.

Tandis que l’OL se cassait les dents sur le Bétis (2-0), la Roma a enfoncé encore un peu plus les Glasgow Rangers, bons derniers de cette Ligue Europa, grâce à des réalisations de Matias Soulé et Lorenzo Pellegrini (0-2). Dans le même temps, le PAOK Salonique a écrasé les Young Boys (4-0). Réduits à 10 dès la 6ᵉ minute, les Suisses sont parvenus à faire le dos rond pendant une mi-temps avant de craquer. À noter le superbe tacle glissé/tir d’Allesandro Blanco pour libérer son équipe. De son côté, Aston Villa a signé son troisième succès dans cette C3 en dominant logiquement le Maccabi Tel-Aviv (2-0).

Un festival à Braga

Braga et le Racing Genk ont livré le match fou de la soirée avec pas moins de sept pions (3-4). Si ce sont d’abord les Portugais qui ont dominé les débats, les Belges ont retourné la situation avec notamment un beau numéro de soliste de Yira Sor, auteur d’une feinte géniale sur le Français Jean-Baptiste Gorby avant de marquer d’une barre rentrante. Propre. Si les rencontres Bologne-Brann Bergen et Viktoria Plzen-Fenerbahçe ont accouché de deux tristes nuls, la surprise de ce début de C3, Ferencváros, n’a pas eu à forcer son talent pour battre Ludogorets (3-1) et Stuttgart a attendu le money-time pour battre Feyenoord (2-0).

À surveiller, ces Hongrois.

