La Roma accueille Leon Bailey

ARM
La Roma accueille Leon Bailey

Un peu de Bailey avec votre Rome ?

C’est officiel, Leon Bailey est prêté une saison avec option d’achat par Aston Villa à l’AS Roma. En manque d’efficacité avec les Villans cette saison (deux buts en 38 apparitions), l’attaquant va tenter de retrouver le chemin des filets à Rome avec le numéro 31.

Il devra néanmoins concurrencer un certain Paulo Dybala sur l’aile droite des Giallorossi. À 28 ans, l’attaquant devient par ailleurs le premier joueur jamaïcain de l’histoire du club de la Louve. Nuff respect. Le secteur offensif d’Aston Villa continue en revanche de s’alléger après les départs de Marco Asensio et Marcus Rashford.

De quoi laisser un peu plus de place à Evann Guessand pour s’imposer dans l’attaque d’Unai Emery ?

