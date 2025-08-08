S’abonner au mag

Guessand à Aston Villa, c'est officiel

On commençait à s’habituer à voir partir nos pépites en Saudi League.

C’était dans les papiers depuis quelques jours : Evann Guessand quitte ce vendredi l’OGC Nice et s’engage officiellement avec Aston Villa, pour un transfert estimé à 35 millions d’euros (un record pour les Aiglons !). La durée de son contrat n’a pas été divulguée. L’avant-centre ivoirien va donc évoluer en Premier League la saison prochaine, malgré le salaire mirobolant de 8,6 millions d’euros annuel proposé par le Neom SC pour s’offrir ses services.

Une vilaine attaque

Avec les récents départs de Marco Asensio et de Marcus Rashford, Evann Guessand à toutes ses chances pour s’imposer auprès de Leon Bailey, Morgan Rogers et Donyell Malen au sein de l’attaque des Villans la saison prochaine. Il faudra faire de la concurrence à un certain Ollie Watkins au poste de numéro 9. Rien d’insurmontable pour notre pépite de Ligue 1.

On espère qu’il pourra regarder plus facilement Benfica-Nice depuis l’Angleterre.

