Morgan Sanson prêté à l’OGC Nice

L’air alsacien semble salvateur.

Après un prêt convaincant à Strasbourg lors de la deuxième partie de saison dernière, Morgan Sanson reste en Ligue 1. Visiblement toujours pas dans les plans d’Unai Emery à Aston Villa, celui qui leur avait coûté près de 16 millions d’euros en 2021, s’est engagé avec l’OGC Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat dont le montant n’a pas été dévoilé. S’il n’a porté que 19 fois le maillot des Villans en Premier League, Morgan Sanson reste une référence dans le championnat de France. Son aventure en Alsace lui a permis de retrouver la lumière et d’attirer l’attention niçoise.

Passé par Le Mans, Montpellier, l’Olympique de Marseille et donc Strasbourg, le milieu de terrain de 28 ans continue son périple. « Je connais bien le club et les joueurs, que j’ai souvent rencontrés. Je connais Nice et l’ambiance qu’il y a à l’Allianz Riviera. J’attends impatiemment de tout découvrir avec le maillot rouge et noir. Je me sens bien, frais. Je sais que le club est ambitieux, je le suis aussi », a-t-il communiqué via les canaux du Gym. C’est la première arrivée majeure dans l’effectif de Francesco Farioli durant ce mercato estival.

C’est bon ? Ses années marseillaises ne gênent pas les supporters niçois ?

