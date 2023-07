Les supporters ont obtenu gain de cause, Yannick Cahuzac ne viendra pas à Nice

Réfléchissez avant de tweeter.

Après avoir fait ses gammes sur le banc du RC Lens aux côtés de Franck Haise, Yannick Cahuzac s’apprêtait à rejoindre le staff de l’OGC Nice. Une idée sortie de la tête de Florent Ghisolfi, directeur sportif des Aiglons souvent efficace sur le marché des transferts, mais visiblement pas au courant de toutes les rivalités sportives. Dès les premières rumeurs envoyant l’ancien défenseur du SC Bastia sur la Côte d’Azur, les ultras niçois s’étaient fermement opposés à sa venue, au même titre que l’ancien protégé du stade du Ray et de l’Allianz Riviera Alexy Bosetti.

Alors joueur du Sporting, Yannick Cahuzac avait relayé en 2014, avant un derby, un tweet de son coéquipier de l’époque Jacques Faty : « Nice-Bastia. Derby pour l’honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les. » Toujours remontés, les supporters du Gym ont directement opposé leur veto à son arrivée dans le staff de Francesco Farioli et ont obtenu gain de cause, puisque, d’après L’Équipe, les deux parties auraient mis fin aux négociations. Une décision saluée sur les réseaux sociaux et qui devrait également l’être prochainement dans les tribunes niçoises.

Désormais, Yannick Cahuzac peut tenter sa chance à Annecy, où il retrouvera Alexy Bosetti.

Quand Travis Scott sort un clip à l’Allianz Riviera