Dimitri Payet privé de ses débuts au Brésil à cause de… Yannick Cahuzac

Même à l’autre bout du monde, l’influence de Cahuzac est immense.

En adressant une gifle à l’adjoint de Franck Haise lors de la défaite marseillaise à Lens (2-1) en mai dernier, Dimitri Payet ne s’attendait sûrement pas à connaître de nouvelles répercussions jusqu’au Brésil. Suspendu trois matchs fermes après avoir été rattrapé par la patrouille, l’ancien meneur de jeu de l’OM n’avait plus joué de la saison suite à son altercation avec Yannick Cahuzac. Si ça n’avait pas tellement dérangé Igor Tudor, cette sanction embarrasse Vasco da Gama, nouveau club du Réunionnais.

Pas encore enregistré pour participer au match contre Palmeiras selon L’Équipe, Dimitri Payet n’aurait pas pu débuter son aventure brésilienne dimanche. Toutefois, il n’est pas encore sûr que cette rencontre lui permette de purger son troisième et dernier match de suspension. Actuellement dix-huitièmes, les Noir et Blanc affronteront Bahia, seizième, la semaine suivante et l’ancien Marseillais serait bien inspiré de s’inviter à la bataille de bas de tableau.

L’effet papilloninho.

Dimitri Payet a été présenté au Maracanã