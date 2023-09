Florent Ghisolfi revient sur l’arrivée avortée de Yannick Cahuzac à l’OGC Nice

L’apprentissage des coutumes locales.

Directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi n’a pas oublié ses belles années lensoises. A tel point qu’il voulait d’ailleurs retrouver un ancien compagnon artésien sur la Côte d’Azur en la personne de Yannick Cahuzac. Pas au courant de toutes les rivalités sportives, le directeur sportif a ramené un ancien joueur du SC Bastia coupable d’avoir relayé un tweet de son coéquipier de l’époque Jacques Faty : « Nice-Bastia. Derby pour l’honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les. »

Les ultras niçois se sont rapidement opposés à la venue de Yannick Cahuzac dans le staff de Francesco Farioli. S’ils ont obtenu gain de cause, les supporters du Gym ont jeté un froid avant même l’entame de saison de Ligue 1, ce que regrette Florent Ghisolfi. « C’est une erreur de jugement de ma part. […] La réaction a été forte et opposée, les discussions intéressantes avec la Populaire Sud. On est là pour fédérer en tant que dirigeant, on doit être à l’écoute. Humainement, ça m’a coûté, mais on a changé de cap. On a décidé de ne pas le prendre, et c’était un commun accord avec Cahu, qui ne voulait pas amener du négatif autour de l’équipe », a expliqué le directeur sportif dans les colonnes de Nice Matin. Si c’était à refaire, il dit vouloir sonder en amont ses ultras.

Et si les recruteurs jetaient un petit coup d’oeil sur les réseaux sociaux avant tout ?

