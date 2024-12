Le scénario fou qui peut éliminer le PSG dès la 7e journée de Ligue des champions

Un scénario digne d’une série Netflix.

Avec la victoire face à Salzbourg ce mardi soir, le PSG a réussi à sortir la tête de l’eau le temps d’une soirée. Mais attention, le club de la capitale reste virtuellement éliminé de la Ligue des champions après six journées, avec une 25e place, le Dinamo Zagreb, Feyenoord et Manchester City devançant les Parisiens d’un point.

L’alignement des planètes qui pourrait briser les rêves du PSG

Forcément, le prochain match, qui sera tout simplement la réception de Manchester City au Parc des Princes, vaut son pesant de cacahuètes. Une défaite contre le champion d’Angleterre en titre combiné à d’autres résultats défavorables au PSG pourrait entraîner l’élimination de Paris dès la 7e journée de la compétition, selon un scénario rapporté par L’Équipe. Pour cela, il faudrait neuf cases à cocher :

– Le Real Madrid bat Salzbourg.

– Le Celtic bat les Young Boys.

– Benfica ne perd pas contre le FC Barcelone.

– Monaco ne perd pas contre Aston Villa.

– Le Sporting CP ne perd pas à Leipzig.

– Le PSV gagne chez l’Étoile rouge de Belgrade.

– Feyenoord ne perd pas contre le Bayern Munich.

– Le Club Bruges ne perd pas contre la Juventus.

– Le Dinamo Zagreb gagne sur le terrain d’Arsenal.

Si toutes ces conditions sont remplies, les 24 premières équipes auront chacune un total de plus de 10 points, ce qui laissera le PSG condamné à jouer un match pour du beurre à Stuttgart fin janvier. Alors, possible ou non ?

