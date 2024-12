Le Trophée des champions délocalisé au Qatar

Paris jouera encore une fois à domicile.

Le Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco, une rivalité made in Ligue 1 qui s’exporte encore une fois sous les doux hivers qataris. Le dimanche 5 janvier 2025, le Trophée des champions débarque à Doha, avec un partenaire hyper surprenant : Visit Qatar, l’office national de tourisme qatarien.

Votre finale préférée dans un stade qui aurait dû être démonté

Cette 30e édition du Trophée des champions sera donc le théâtre d’un duel entre le PSG, champion de France et vainqueur de la Coupe de France, et Monaco, son dauphin en Ligue 1 McDonald’s. Tout cela dans le cadre du stade 974, monté à partir de conteneurs maritimes (et qui aurait dû être démonté après le Mondial 2022), capable d’accueillir 45 000 spectateurs. Le coup d’envoi sera donné à 19h30 heure locale (17h30 en France) avec notre diffuseur préféré DAZN qui retransmettra le match en direct.

On pourra retrouver notre cher Marco, avec une clope au bec sous les palmiers.

Un choc de Ligue 1 avancé à cause du Trophée des champions