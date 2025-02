Selon les Monégasques, Paris n’a jamais été aussi impressionnant

Pente ascendante.

Victoire 1-4 à Stuttgart, victoire 2-5 à Brest, victoire 4-1 contre Monaco… Si le PSG a plutôt ménagé Le Mans en Coupe de France mardi (0-2), il n’en reste pas moins un sacré rouleau compresseur, actuellement. Et après la claque reçue au Parc des Princes vendredi, les Monégasques ont dû s’incliner.

« Ce PSG n’a jamais été aussi fort »

« Honnêtement, oui, je pense que ce PSG n’a jamais été aussi fort, a analysé le capitaine Denis Zakaria, au micro de DAZN. On est tombés sur une très belle équipe du PSG, bravo. Après le 1-0, on a su revenir. En deuxième période, ils ont appuyé sur l’accélérateur et ont réussi à nous poser des problèmes. Malheureusement, on n’a pas su revenir et c’est dommage. »

« Peut-être la meilleure équipe d’Europe en ce moment »

Son entraîneur Adi Hütter est allé dans le même sens, en conf : « C’est la meilleure version du PSG que j’ai vue, ils ont été impressionnants et bien meilleurs. Cela fait un an et demi que je suis ici à Monaco, et peut-être qu’il a fallu du temps pour construire la tactique et le style de jeu de cette équipe. J’aime la façon dont Luis Enrique voit le football. Comme l’Inter Milan qu’on a affrontée, ils sont un candidat sérieux pour la victoire finale en Ligue des champions, c’est peut-être la meilleure équipe d’Europe en ce moment. »

Mais dans le même temps, le Stade brestois a lui aussi envoyé un message en allant s’imposer chez l’ogre nantais (0-2).

Vitinha : « On se régale à chaque match »