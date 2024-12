Angleterre

Manchester City

Sondage : Pep Guardiola est-il finito ?

SF le Vendredi 13 Décembre à 11:30 Article modifié le Vendredi 13 Décembre à 11:29

Alors qu’il a annoncé cette semaine qu’il ne se voyait plus coacher un autre club à la fin de son contrat à Manchester City, soit jusqu’en 2027, Pep Guardiola reste surtout sur une méchante séquence de sept défaites, deux nuls et une toute petite victoire en un mois et demi. Le signe que le Catalan est en fin de course ?