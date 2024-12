Le Real Madrid dompte l’Atalanta, Mbappé buteur et blessé

Atalanta Bergame 2-3 Real Madrid

Buts : De Ketelaere (45e+2 SP) et Lookman (65e) pour la Dea // Mbappé (10e), Vinícius (56e) et Bellingham (59e) pour les Merengues

Ne comptez pas sur le Real Madrid pour se faire peur.

Battu lors de ses deux dernières sorties européennes (contre l’AC Milan et Liverpool), le champion d’Europe en titre a relancé la machine en Italie, en s’imposant sur la pelouse de l’Atalanta (2-3), le leader de Serie A qui n’avait plus connu la défaite depuis 14 matchs toutes compétitions confondues. La rencontre s’est décidée en trois petites minutes et deux fulgurances des artistes madrilènes que sont Vinícius Júnior, de retour de blessure, et Jude Bellingham, alors que les deux équipes étaient dos à dos. Le Brésilien a profité d’un ballon ricochant sur Éderson pour tromper Marco Carnesecchi du gauche (1-2, 56e). L’emballage par le presque Ballon d’or, et le ruban ajusté par l’international anglais, magnifiquement lancé par Vinícius pour s’amuser de Marten de Roon et claquer une frappe sèche pour creuser l’écart (1-3, 59e), réduit quelques minutes plus tard par Ademola Lookman qui a surpris Thibaut Courtois d’une belle praline (2-3, 65e).

Mbappé clique et claque

Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Le capitaine des Bleus a commencé titulaire et a montré qu’il avait du feu dans les jambes après son passage sur le divan de Mouloud Achour. Le Français a rapidement pris le lead en début de partie, tombant sur Carnesecchi une première fois, avant d’ouvrir le score après avoir réalisé un très bel enchaînement contrôle orienté-frappe clinique (0-1, 10e). Son 50e but en Ligue des champions, et il y en aurait eu un 51e sans le portier bergamasque, sans doute soulagé de voir son premier bourreau sortir sur blessure dès la 35e minute de jeu. Le Real Madrid a pu compter sur ses autres stars, heureusement, même si Charles De Ketelaere n’a pas tremblé au moment de remettre les compteurs à zéro avant la pause, en transformant un penalty causé par Aurélien Tchouaméni, coupable d’une faute sur Sead Kolašinac (1-1, 45e+2).

KYLIAN MBAPPÉ OUVRE LE SCORE POUR LE REAL MADRID ! ⚡️ Le Français marque son 50ème but en Ligue des champions et lance les siens face à l'Atalanta 🇫🇷#ATARMA | #UCL pic.twitter.com/OSxxS6KJj9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

L’Atalanta a tout de même tenu à confirmer qu’elle n’avait pas gagné la petite sœur de la coupe aux grandes oreilles pour rien la saison dernière. La bande de Gian Piero Gasperini a poussé pour conserver son invincibilité et arracher un point dans la dernière demi-heure, même s’il a fallu remercier Carnesecchi de ne pas craquer une quatrième fois, cette fois face à Rodrygo. Les Bergamasques ont aussi pu s’appuyer sur Lazar Samardžić, qui a donné un peu de boulot à Courtois, aussi impeccable sur un pétard de Mateo Retegui, l’international italien se permettant même de rater une balle d’égalisation en or au bout du temps additionnel. L’Atalanta glisse du top 8 (9e, 11 points) et voit le Real Madrid se rapprocher d’une qualification inéluctable (18e, 9 points).

Pas sûr que ça suffise pour faire tomber l’équipe B de Brest fin janvier à Le Blé.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi – Djimsiti (Kossounou, 74e), Hien, Kolašinac – Bellanova (Zappacosta, 74e), De Roon, Éderson, Ruggeri (Zaniolo, 87e) – Pašalić (Samardžić, 58e) – De Ketelaere (Retegui, 74e), Lookman. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois – Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, García – Valverde, Ceballos (Modrić, 84e) – Díaz (Asencio, 84e), Bellingham (Güler, 87e), Vinícius – Mbappé (Rodrygo, 36e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

