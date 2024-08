Mbappé lance son aventure madrilène avec un but et une Supercoupe

Real Madrid 2-0 Atalanta

Buts : F. Valverde (59e) et Mbappé (68e) pour les Merengues

Nous sommes le mercredi 14 août et le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, remporte ce soir à Varsovie sa sixième Supercoupe d’Europe – un record – après une victoire assez nette sur l’Atalanta Bergame (2-0). Mais ce n’est pas l’information la plus importante du jour, et pas uniquement parce qu’il s’agit d’un trophée en bois : ce que l’on retiendra de ce mercredi 14 août, c’est que Kylian Mbappé a revêtu pour la toute première fois – amicaux et compétitions confondus – son nouveau maillot merengue, près d’un mois après sa pompeuse présentation, et qu’il en a profité pour ouvrir son compteur et recevoir une première ovation de la part de ses nouveaux fidèles. L’aventure peut commencer.

C'ÉTAIT ÉCRIT, KYLIAN MBAPPÉ MARQUE POUR SON PREMIER MATCH AVEC LE MAILLOT DU REAL MADRID ! 💥#SuperCup pic.twitter.com/oHTeTziAyL — CANAL+ (@canalplus) August 14, 2024

Une heure de ronronnement

Dans ce « supermatch » aux allures de rencontre de pré-saison, les débuts du Kyk’s auront été timides, à un poste d’avant-centre dans lequel il n’est pas toujours forcément à l’aise, et au milieu de la constellation qu’il forme désormais avec Jude Bellingham, Vinicius Júnior et Rodrygo. Un passement de jambes par-ci, une aile de pigeon pour Jude par-là, ou encore un petit pont sur Marten De Roon, quelques bons relais en #pivotgang, et puis deux vraies occasions : une frappe contrée par l’effarouchant Isak Hien sur une montée de Federico Valverde (15e), une autre ratée après une percussion menée en solo côté gauche (46e).

Mais, globalement, peu de ballons face au jeu à exploiter, et des échanges pas encore totalement fluides avec ses partenaires. D’ailleurs, alors que « le génie français » avait fait l’appel au premier poteau, c’est Valverde, au second, qui a poussé au fond un ballon de Viní, à la finition d’une action sur laquelle Kyky n’aura donc pas touché le ballon (1-0, 59e). Une ouverture du score pas volée pour les champions d’Europe en titre, d’autant que Rodrygo avait touché la barre juste avant la pause (45e+1).

VALVERDE OUVRE LE SCORE POUR LE REAL MADRID ! ⚡️ L'Uruguayen donne l'avantage aux siens, notamment grâce à un énorme travail de Vinicius Junior sur le côté 🤯#SuperCup pic.twitter.com/5PnDocxTVA — CANAL+ (@canalplus) August 14, 2024

Après le show Juan Musso (61e, 62e, 66e), les Madrilènes se sont finalement décidés à faire marquer leur nouvelle star : Vinícius – homme du match – l’a cherchée, et Jude Bellingham – bouillonnant au fil des minutes – l’a trouvée quelques secondes plus tard avec beaucoup de justesse, le Français se faisant un plaisir de pouvoir allumer sous la barre (2-0, 68e). De quoi libérer le buteur, à l’image de son échange avec Rodrygo (74e), avant sa sortie à dix minutes du terme. Cuite au fil des minutes, après une heure très solide, l’Atalanta aurait pu prétendre à mieux : si Ademola Lookman avait mieux exploité les situations, si cette déviation malheureuse d’Éder Militão n’avait pas échoué sur la transversale (24e) ou si Thibaut Courtois ne s’était pas envolé sur une tête de Mario Pašalić (47e). Mais voilà : la Dea devient la première victime du nouveau numéro 9 du Real Madrid.

Real (4-3-3) : Courtois – Carvajal (L. Vázquez, 89e), É. Militão, Rüdiger, F. Mendy – F. Valverde, Tchouaméni, Bellingham (Ceballos, 89e) – Rodrygo (Modrić, 76e), Mbappé (B. Díaz, 83e), Vinícius (Güler, 88e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso – Djimsiti, Hien (Palestra, 90e), Kolašinac (Bakker, 71e) – Zappacosta (Godfrey, 63e), De Roon, Éderson, Ruggeri – Pašalić (Manzoni, 90e) – De Ketelaere (Retegui, 63e), Lookman. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

