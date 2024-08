Blessé à l’entraînement, Eduardo Camavinga est forfait pour la Supercoupe d’Europe

Les Bleus font des bleus.

Mardi soir, le Real Madrid effectuait une banale séance d’entraînement sur la pelouse du Stade national de Varsovie, histoire de préparer le match de Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta. Tout se passait bien jusqu’à un exercice d’opposition, au cours duquel Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni se sont entrechoqués, laissant l’ancien Rennais à terre, les mains autour du genou de gauche, tordu de douleur. L’international français a dû quitter ses partenaires, et devra subir une batterie de tests pour déterminer la gravité de sa blessure. Une chose est cependant sûre : Camavinga ne disputera pas le match contre Bergame ce soir.

🚨La vidéo du choc entre Camavinga et Tchouameni. pic.twitter.com/IqoB2bIImB — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) August 13, 2024

Le choc entre les deux joueurs a provoqué la colère de l’entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, qui en a jeté son chrono. Et pour cause : les images sont assez spectaculaires, et pourraient laisser penser à une blessure très sérieuse pour le Français. Les premiers échos restent cependant mesurés, et parlent d’une entorse, et non d’une rupture des ligaments. Le Real Madrid n’a pas encore communiqué sur la blessure de son joueur.

Sympa, cette première soirée de team-building madrilène.

