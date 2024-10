Genesio, Vlahović, Oblak : les notes de la soirée

Gérone

Du côté de Gérone, on a en tout cas recruté le meilleur buteur de l’Euro, CSC. Après Gazzaniga au Parc, Yangel Herrera et Ladislav Krejci ont eux aussi marqué contre leur camp lors de la réception de Feyenoord. Résultat, deux défaites en deux matchs et déjà trois buts contre leur camp pour les Catalans.