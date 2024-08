Pronostic Real Madrid Atalanta : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d’Europe 2024

Ce mercredi soir, le foot des clubs reprend encore un peu plus ses droits avec la SuperCoupe d’Europe. Retrouvez nos pronostics Real Madrid – Atalanta, un match sur lequel Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics Real Madrid Atalanta

Le Real Madrid lance le début d’une nouvelle ère

Le Real Madrid sort d’une saison incroyable au cours de laquelle la Maison Blanche a remporté la Liga et sa 15e Ligue des Champions. Sur la scène européenne, les Merengue ont montré une nouvelle fois leur incroyable savoir-faire pour venir à bout tour à tour de Manchester City, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund pendant la phase finale. Au niveau national, les Merengue furent un temps à la lutte avec Girona avant progressivement de s’envoler dans leur conquête d’une nouvelle Liga. Lors de sa préparation estivale, le Real a connu des résultats mitigés avec un succès logique sur Albacete (3-0) mais des revers face à l’AC Milan (1-0) et le FC Barcelone (2-1). Finalement, les Madrilènes ont conclu leur tournée américaine par une victoire face à Chelsea (2-1).

L’Atalanta arrive pour créer une nouvelle surprise

Club très peu titré dans son histoire, l’Atalanta a marqué la dernière saison européenne en remportant l’Europa League de très belle manière. La Dea a notamment réussi à dominer le Bayer Leverkusen, en lui infligeant sa seule défaite de la saison toutes compétitions comprises. Au niveau national, les hommes de Gasperini ont effectué une très belle remontée pour accrocher une place dans le Top 5 qui lui permet de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Au rayon des regrets, les Bergamasques se sont de nouveau inclinés en finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus. La campagne de préparation de l’Atalanta a été compliquée avec un nul face à l’AZ Alkmaar pour deux lourds revers face à Parme et St Pauli.

Le Real avec Mbappé, l’Atalanta sans Scamacca

Cet été a marqué un tournant important avec le départ des Nacho ou Joselu et la retraite de Toni Kroos. Pour combler ces absences, Florentino Perez est revenu à sa politique de Galactiques en attirant Mbappé et le crack brésilien Endrick. Le capitaine tricolore sort d’une saison délicate avec le PSG et l’équipe de France et arrive à Madrid pour redonner de l’élan à sa carrière. Exempté de la tournée américaine, le Bondynois a récemment repris mais devrait être titularisé ce mercredi aux côtés de Vinicius. Au rayon absences, David Alaba est fait le voyage en Pologne mais est toujours indisponible. Du côté de l’Atalanta, Gasperini connait quant à lui quelques soucis puisque l’important Scamacca vient de se blesser sérieusement au genou. De plus, l’excellent Koopmeiners est sur le départ pour rejoindre la Juventus. Il est absence comme la recrue Zaniolo. La Dea s’est aussi renforcée en attirant le défenseur Godfrey (Everton), et l’international italien Retegui. Auteur d’un triplé en finale de la C3, Lookman est bien présent, tout comme l’excellent de Ketelaere, définitivement acheté par le club italien.

Les compositions probables pour ce Real Madrid – Atalanta:

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

Atalanta : Musso – Kolasinac, Djimsiti, De Roon – Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bakker (ou Ruggeri) – Lookman, Retegui, De Ketelaere.

Le Real en patron face à la Dea ?

Pour son 1er match officiel, le Real Madrid devrait prendre la mesure de l’Atalanta. Avec les arrivées de Mbappé et Endrick, la formation espagnole dispose d’une armada offensive qui devrait montrer tout son potentiel face à une équipe de l’Atalanta qui ne semble pas encore prête physiquement pour mettre en place le jeu énergivore souhaité par Gasperini. De plus, la Dea a perdu un élément très important au cœur du jeu avec Koopmeiners, proche de la Juventus, mais aussi avec la blessure de Scamacca, souvent décisif la saison passée. Avec sa fraîcheur, son insouciance, et son beau jeu, l’Atalanta pourrait embêter ce nouveau Real qui devrait tout de même prendre le dessus et remporter son 1er titre de la saison, la 6e SuperCoupe d’Europe de son histoire.

Kylian Mbappé dans le groupe du Real Madrid pour la Supercoupe d'Europe