Mbappé : il va réussir, on sait comment

Attendu au tournant pour sa première au Real Madrid après des années d'attente, Kylian Mbappé n'a pas eu besoin de briller pour inscrire son premier but avec son nouveau club et remporter le premier trophée européen de sa carrière.

On a tant imaginé et fantasmé Kylian Mbappé au Real Madrid qu’il semblait presque étrange de le voir enfin débuter avec le plus grand club de l’histoire. Cette fois, ce n’était pas sous la forme d’un montage photo, mais bien en chair et en os que l’ancien Parisien apparaissait avec le maillot immaculé de la Casa Blanca. Et quoi de mieux pour donner la couleur de sa nouvelle aventure que de débuter en Supercoupe d’Europe, un match faisant presque office de routine pour un club à quinze Ligue des champions. Face à l’Atalanta, Mbappé a longtemps affiché un visage timide, avant de finalement faire trembler les filets pour offrir la victoire à sa nouvelle équipe. Un match, et déjà le premier trophée européen de sa carrière : les mauvaises langues diront que c’est déjà plus qu’en sept ans au Paris Saint-Germain.

Le Kylian de l’Euro

La veille du match, Carlo Ancelotti avait confié avec humour qu’avoir autant de bons joueurs à sa disposition avait « gâché ses vacances ». De nombreuses questions entouraient en effet l’incorporation de la nouvelle recrue au sein d’un onze madrilène déjà parfaitement huilé. Au moment des compositions, c’est toutefois le schéma attendu qui est affiché : « Kyk’s » a pris place en pointe avec Rodrygo à sa droite et Vinícius Júnior à sa gauche, tandis que Jude Bellingham a laissé le champ libre devant en reculant dans un rôle de box to box.

Avec dans son dos le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema l’été passé, Mbappé n’a pas cherché à avoir le même impact sur le jeu que le Ballon d’or 2022. Esseulé dans l’axe et fort de son unique entraînement avec ses nouveaux copains, le Français a touché peu de ballon, a peu participé au jeu et a principalement attendu d’être servi en profondeur par ses coéquipiers. Si Vinícius le lance parfaitement dans la surface dès la 5e minutes de jeu, pas moins de trois joueurs de la Dea sont immédiatement venus lui coller aux basques pour l’empêcher de marquer. Peu à l’aise en pointe, pas totalement dedans physiquement, l’ancien Monégasque a bien tenté de faire transpirer les Italiens sur quelques dézonages sur le côté gauche, sans succès. Un aperçu du principal défi qui attend Ancelotti pour les mois à venir : apprendre à gérer les permutations entre sa nouvelle recrue et Vinícius pour optimiser au maximum leur qualité de percussion.

Une victoire l’image du club

Malgré une première heure de jeu franchement timide, il semblait toutefois écrit que Kylian Mbappé surgirait à un moment ou un autre pour la première dont il a tant rêvé. S’il ne marque pas le premier but madrilène, il joue tout de même un rôle décisif sur celui-ci, aspirant deux défenseurs de la Dea pour libérer de l’espace à Federico Valverde, seul au second poteau pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, c’est enfin la libération, la vraie : d’une frappe sous la barre après un déplacement intelligent dans la surface, le champion du monde 2018 ouvre son compteur de but et affiche son premier véritable sourire de la soirée.

C'ÉTAIT ÉCRIT, KYLIAN MBAPPÉ MARQUE POUR SON PREMIER MATCH AVEC LE MAILLOT DU REAL MADRID ! 💥#SuperCup pic.twitter.com/oHTeTziAyL — CANAL+ (@canalplus) August 14, 2024

À quelques minutes de la fin du match, c’est sous des applaudissements bien audibles, mais relativement contenus, que Mbappé a cédé sa place à Brahim Díaz. Le Français n’a pas crevé l’écran pour sa première, mais a en réalité été au niveau d’une équipe plus perturbée par l’absence du retraité Toni Kroos dans l’entrejeu que par l’incorporation de son nouvel élément sur le front de l’attaque. Sans briller dans le jeu, Mbappé a su se montrer décisif pour gagner : le signe qu’il a déjà bien compris l’ADN de la machine à gagner qu’est le Real Madrid.

