Comment Henri IV a relancé Kylian Mbappé

Henri IV peut avoir des enfants

Henri IV, premier roi de France et de Navarre, atteint d’une malformation congénitale des organes reproducteurs connue sous le nom d’hypospadias, n’a pu être en état de se reproduire qu’à partir de ses 40 ans, à la suite d’une opération. Libéré grâce aux prouesses de la médecine, le Vert Galant s’est empressé de rattraper le temps perdu en ayant six enfants avec sa seconde femme, Marie de Médicis (et un tas d’autres avec différentes amantes). Le premier de ses descendants légitimes est donc Louis de France, qui deviendra Louis XIII, lors de son couronnement, après l’assassinat de son père en 1610.

Avènement du style Louis XIII et du canapé

Avec son règne naît le style Louis XIII, un style décoratif qui va opérer la transition entre la Renaissance et la période baroque. C’est à cette époque que le canapé dans sa forme moderne va apparaître. « À cette époque, les canapés, alors dotés d’accoudoirs et de rembourrage dans les assises, étaient considérés comme une commodité pour la conversation à cause du confort qu’ils offraient déjà. Ces anciens canapés avaient des formes assez sobres et étaient constitués d’une structure en bois avec des revêtements de cuir repoussé, de tissu et de tapisserie luxueusement décorée », établit le site canape.in.

Sigmund Freud utilise le canapé pour ses patients

Ces grands sièges se popularisent un peu partout et, à la fin du XIXe siècle, un certain Sigmund Freud va en faire un des éléments centraux de ses consultations. Ses patients s’y allongent, et le confort envoûtant du sofa agit comme un sérum de vérité. On s’y sent bien, on y est détendu, alors on se laisse aller à la confidence. Dès lors, les séances au fond d’un canapé chez le psychologue deviennent légion. Au point d’être, aujourd’hui, un cliché.

Mouloud Achour décide de faire l’interview de Mbappé sur un canapé

Bien au courant des travaux de Sigmund Freud, Mouloud Achour s’assure d’installer Kylian Mbappé dans un sofa bien douillet, afin de faire parler l’attaquant français, dont la confidence est rare. Real Madrid, PSG, équipe de France, Didier Deschamps, et même situation amoureuse, l’enfant de Montreuil utilise son regard attendrissant et les coussins moelleux du canapé pour pousser le Bondynois à se confier sur tous les sujets. L’exercice est plutôt réussi, même si frustrant pour le côté footballistique et la crise sportive que traversait alors le capitaine des Bleus. Mais qu’importe, Mbappé a parlé.

Installation de la fibre chez Mbappé

Attentif aux paroles de son interlocuteur durant l’entretien, Mouloud Achour n’est pas passé à côté d’un détail. « Tu joues à la console… », insinue le journaliste concernant le programme de Mbappé durant ses vacances l’été dernier. « Je me tue », répond en s’esclaffant l’ancien Monégasque. « Mais… j’ai pas trop joué parce que là-bas il n’y a pas trop de réseau. Donc je ne pouvais pas jouer en ligne avec mes gars. La wifi ne marchait pas bien. » Au-delà d’apprendre que Mbappé fait partie des gens qui disent « la wifi », Achour découvre également les problèmes de connexion au sein de la maison de vacances de Kyk’s. Ni une ni deux, il fait installer la fibre.

Il renaît de ses cendres

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG passe les fêtes de fin d’année sur sa console avec ses potes et retrouve le sourire. « Je ne garde que Mbappé sur le match d’aujourd’hui, le reste on oublie », a signé Carlo Ancelotti après la claque reçue face au FC Barcelone il y a une semaine (5-2). De nouveau décisif face au Celta de Vigo en Coupe du Roi, puis auteur d’une superbe prestation face à Las Palmas ce dimanche (4-1), avec deux buts et des gestes que l’on ne l’avait plus vu exécuter depuis un moment, Mbappé peut dire merci à Henri IV.

