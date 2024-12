2024 : L'étrange année de Monsieur Mbappé

L’année de Kylian Mbappé avait débuté au soir du 3 janvier dernier, du côté de la porte d’Auteuil. Un but, un premier trophée (des champions) glané contre Toulouse et surtout un passage en zone mixte tout en maîtrise, comme à chaque fois que le gamin de Bondy a un message (implicite) à faire passer. « Déjà, je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher, et on en a déjà pris un, lâche alors celui dont l’avenir questionne toute une ville. Je n’ai pas encore pris ma décision, mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Ma décision, c’est secondaire. » Une soirée faussement innocente qui semble désormais bien loin, tant les péripéties auront été nombreuses dans la vie et la carrière du bonhomme au cours des douze derniers mois. Le voici désormais bardé du mythique n°9 du Real Madrid. Mais surtout, le voilà un autre homme et joueur, tant cette année 2024 marquera un tournant pour le champion du monde.

Zone de turbulences

Puisque les titres sont semble-t-il l’unique juge de paix, Mbappé s’est appliqué à en ajouter quelques-uns dans la vitrine. Au Trophée des champions sont ainsi venus s’ajouter la Coupe de France, la Ligue 1, la Supercoupe d’Europe ou plus récemment la Coupe intercontinentale. Autant de sacres qui n’ont aucunement clos le bec des mauvaises langues qui n’ont cessé de pointer du doigt son niveau, son style ou autre. Régulièrement mis à l’écart par Luis Enrique à partir de la fin de l’hiver en championnat, l’attaquant à oscillé entre doublés en Espagne (Real Sociedad, Barça) et prestations d’une tristesse infinie pour sa dernière campagne de Ligue des champions de ce côté des Pyrénées. Ce fut ensuite guère mieux lors d’un Euro traversé avec le nez cassé, nouvelle confirmation que le garçon préfère quand des sélections comme le Pérou, l’Australie ou le Maroc sont invités à la fête.

La faute à une préparation tronquée après son conflit avec le PSG ? Le niveau de jeu affiché et surtout l’attitude sur le terrain de l’intéressé depuis sa signature dans le club de ses rêves laissent envisager que le mal était plus profond. Rarement Kylian Mbappé aura autant donné l’impression de subir les événements, et ce pendant aussi longtemps, sans réelle réaction. Régulièrement aperçu tête basse, désabusé, qu’est-il arrivé au champion du monde ? Une mauvaise passe dont ses deux penaltys ratés consécutivement contre Liverpool et Bilbao resteront une forme de climax. Après avoir tant agacé, Kyky commence alors à s’attirer la pitié de nombreux observateurs. Pour mieux répondre, et à sa manière tant qu’à faire.

Réponse à tout

Si cette année 2024 sera à marquer au fer rouge dans le parcours du crack du 93, c’est aussi pour ses agissements hors du rectangle vert. Dans la continuité de la renégociation des droits à l’image avec la FFF, Mbappé continue de s’imposer comme l’un des symboles du basculement vers une prise de pouvoir des joueurs vis-à-vis de leurs clubs et sélections. Qu’importe les accords oraux passés ou non, le meilleur buteur de l’histoire du club entend bien faire plier le PSG dans le conflit qui les opposent. Question de principe.

<iframe loading="lazy" title="Kylian Mbappé sort du silence - Clique X" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/AQH3z2Ee73g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Dans le même temps, il a pris le temps d’amortir l’atterrissage dans le « plus grand club du monde ». Avant cette dernière démonstration en date que le garçon maîtrise l’art de la communication au millimètre. Pour désamorcer toute idée de dépression, l’international tricolore s’est largement confié à Clique. Souriant et détendu, il s’est appliqué à dissiper toute idée de mal-être après ces derniers mois compliqués. Sa mauvaise passe récente ? « Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait, mais finalement, c’est en deuxième partie de saison qu’on t’attend. C’est là que tu seras réellement jugé. […] T’es au panthéon du football. Va être le meilleur avec les meilleurs, c’est ma devise. » Les Bleus ? « En club, je n’ai jamais pardonné un dixième de ce qu’on m’a fait en équipe de France. On a menti à mon sujet à bien des reprises. Dans l’intérêt de la nation, je l’ai fermé, j’ai fait le dos rond. » Le PSG ? Il admet « des conflits avec des gens, des conflits naturels parce que je défendais mes droits d’homme, de joueur », sans oublier d’en placer une pour les supporters : « eux ne savent pas tout ce qui se passe, parfois ils le prennent pour eux. » Comme à chaque fois, Kylian Mbappé a réponse à tout. Surtout au moment d’exorciser ses démons, un certain 18 décembre au stade Lusail contre Pachuca, deux ans tout pile après y avoir connu la plus grande désillusion de sa carrière. La lueur d’espoir entrevue depuis serait-elle le fruit du hasard ? Il n’y a que 2025 qui pourra répondre à cette question.

