Le PSG s'adjuge encore le Trophée des champions

Paris Saint-Germain 2-0 Toulouse

Buts : Lee (3e) et Mbappé (44e)

Le champion de France, plus fort que le vainqueur de la Coupe. Dans un Parc des Princes logiquement acquis à sa cause, le PSG a remporté le douzième Trophée des champions de son histoire face à Toulouse (2-0). Le neuvième sacre rouge et bleu sur les dix dernières éditions de la compétition, et surtout le premier trophée de l’ère Luis Enrique. C’est tout ce que l’on retiendra de cette soirée, boycottée par les ultras des deux côtés en raison, entre autres, du prix des billets.

La galette du roi

Le PSG a eu le mérite de soigner son entrée en matière : Vitinha a distillé une superbe ouverture vers Ousmane Dembélé et l’international français a trouvé Kang-in Lee, buteur du plat du pied (1-0, 3e). Dominateurs de la tête et des épaules, les Parisiens ont péché par manque de précision dans les transmissions par la suite. Le centre de Dembélé a fini droit en touche (9e) et celui d’Achraf Hakimi est arrivé un poil derrière Mbappé (20e). Moussa Diarra a colmaté les brèches (14e, 23e) et Guillaume Restes a tenu la baraque avec une bonne sortie dans les pieds de Mbappé, qui s’apprêtait à déclencher (28e), puis un arrêt réflexe devant Bradley Barcola (31e). Dans la foulée, Gabriel Suazo s’est sacrifié pour contrer le pétard d’Hakimi (33e).

3 – Lee Kang-in est le premier joueur à marquer dans les 3 premières minutes d’une édition du Trophée des Champions depuis Hatem Ben Arfa en 2005. Pressé. #PSGTFC pic.twitter.com/BlRuMILyXh — OptaJean (@OptaJean) January 3, 2024

Acculé, le TFC a dû se contenter des miettes : un lob d’Aron Dønnum aux 30 mètres, loin du cadre (11e), une tentative en extension de Suazo dans le petit filet extérieur (18e), et pas grand-chose d’autre. Au milieu du désert, le sourcier Thijs Dallinga a bien failli faire jaillir l’eau, mais la main ferme de Gigio Donnarumma a dévié le ballon sur le poteau et empêché l’égalisation (37e). Un avertissement pris très au sérieux par Mbappé, qui a immédiatement serré la vis en s’infiltrant dans la surface pour clouer Restes d’une frappe imparable (2-0, 44e). Son 22e but en 23 apparitions cette saison.

Gigio Armani

Les Violets ne se sont pas démontés pour autant. Cristian Cásseres s’est trouvé des ailes et son tir a titillé la lucarne (48e). Dallinga a réussi à se mettre en position dangereuse dans la surface, mais a trop croisé sa tentative du droit (49e). Donnarumma a préservé l’écart en s’opposant à la reprise de Dønnum, avant de voir, tout heureux, celle de Vincent Sierro raser son montant (64e). En mode exhibition, le PSG a réveillé le Parc grâce à un coup franc flottant d’Hakimi, venu fracasser le poteau (56e). Le public est vite passé à autre chose lorsque l’alerte pour la cheville gauche de Milan Škriniar a offert ses débuts à la recrue Lucas Beraldo, ovationnée à chaque intervention (71e). Donnarumma s’est assuré de conserver le clean sheet jusqu’au bout en repoussant la tête de Dallinga sur corner (90e+2) puis la frappe de Cásseres aux vingt mètres (90e+3). Contrat rempli, donc, pour les joueurs de Luis Enrique, loin d’avoir à forcer pour se débarrasser du seizième de Ligue 1. Maintenant, cap sur la Coupe de France. Dimanche, le PSG descendra dans le Tarn pour défier Revel, tandis que Toulouse se rendra à Chambéry. Spoiler : ce sera certainement plus intéressant que ce Trophée des champions.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Škriniar (Beraldo, 71e), Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Barcola (Kolo Muani, 66e), Mbappé, Dembélé (Asensio, 66e). Entraîneur : Luis Enrique.

Toulouse (4-2-3-1) : Restes – Suazo, Nicolaisen, Mawissa (Kamanzi, 76e), Diarra – Spierings, Casseres – Gelabert (Skytta, 65e) Sierro (Cissoko, 76e), Dønnum (Magri, 65e) – Dallinga. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Les notes de PSG-Toulouse