Fenerbahçe remporte le derby face à Beşiktaş

Fenerbahçe SK 2-1 Beşiktaş JK

C’est sûr que c’est mieux quand ils finissent les matchs.

On avait droit à un chaud bouillant derby d’Istanbul ce samedi, et c’est Fenerbahçe qui a su prendre l’avantage sur Beşiktaş sur sa pelouse (2-1). Les Canaris ont été bien aidés par l’expulsion prématurée d’Al-Musrati, qui a massé la cheville de Frad avec ses crampons. Cinq minutes plus tard, le Brésilien s’est vengé en envoyant un bon ballon vers Dušan Tadić, qui a remis vers Michy Batshuayi de la poitrine, laissant le Belge conclure de près, à la demi-heure de jeu. Même à dix, les Aigles ont fait passer des sueurs froides dans les tribunes, alors que Dominik Livaković a été obligé de réaliser un arrêt sensationnel pour empêcher Jackson Muleka d’égaliser de la tête (48e).

Les locaux ont finalement fait le break à la 69e minute, grâce à un excellent décalage de Sebastian Szymański sur sa droite, permettant à İrfan Can Kahveci d’ouvrir son pied gauche pour faire exulter la foule. Mais Beşiktaş a fait trembler Fenerbahçe jusqu’au bout grâce à un but en fin de partie de Cenk Tosun, auteur d’une surpuissante frappe du gauche en pivot à l’entrée de la surface. Avec ce succès, les Canaris sont à quatre longueurs de Galatasaray, le leader. De son côté, Beşiktaş chute à la 5e place à cause du succès de Başakşehir dans le même temps contre Hatayspor (1-2).

Le Fener reste dans la course au titre.