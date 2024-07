Ligue 1 : toujours pas d'avancée significative dans le dossier des droits TV

Droit vers la catastrophe.

Si le mercato estival occupe sans doute une place importante dans la tête des présidents de Ligue 1, le dossier des droits TV reste à coup sûr la priorité du moment. Ce samedi, ils étaient réunis pour un collège des clubs afin d’essayer d’avancer sur cette histoire rocambolesque, alors que deux offres sont sur la table : celle de la chaîne 100% Ligue 1 et celle avancée par DAZN. Selon L’Équipe, aucun consensus n’a été trouvé lors de cette réunion, les dirigeants étant partagés entre les deux propositions.

La chaîne 100% Ligue 1 bénéficierait d’un partenariat avec Warner Bros Discovery afin de devenir plus attractive, alors que le prix initial de l’offre en a effrayé plus d’un, à commencer par Jean-Michel Roussier, qui l’a rappelé samedi. L’offre de DAZN serait celle qui séduirait le plus de présidents, mais elle présente aussi plusieurs aspects négatifs, à commencer par un début des versements pas avant décembre. Il n’y aurait pas non plus de de minimums garantis, ce qu’a déploré Nasser al-Khelaïfi.

À noter que le train de vie soutenu de la LFP, et même l’idée d’une saison sans relégation, ont été évoqués lors de cette réunion… Ambiance.

