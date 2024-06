La LFP veut lancer sa chaîne 100% Ligue 1, à 30 euros par mois

Ce n’était donc pas une mauvaise blague.

Après le succès retentissant (non) de la chaîne Téléfoot (quatre mois d’existence) il y a à peine quatre ans, la Ligue de football professionnel a bien l’intention de créer une chaîne 100% Ligue 1 à la suite de l’absence d’offres satisfaisantes concernant les droits télé pour la période 2024-2029. Selon L’Équipe, la LFP compte sur sept potentiels distributeurs pour diffuser sa nouvelle chaîne de manière non exclusive : Amazon Prime – diffuseur qui avait succédé à Mediapro jusqu’à la saison dernière –, Free, SFR, Orange, Bouygues, Google TV et Molotov TV.

Ce plan B pourrait bien devenir le plan A puisque du côté de BeIn Sports et DAZN, les deux seules autres possibilités, rien n’a évolué. La LFP a même refusé l’offre du groupe britannique il y a quelques jours. Chez Canal+, la situation stagne également. La création de la chaîne prend donc inexorablement de l’ampleur, et LFP Media viserait les deux millions d’abonnés dès la première année, malgré un prix de 30 euros par mois (selon L’Équipe). Un coût jugé excessif par de nombreux amateurs de football… mais pas Waldemar Kita, présent au siège de la LFP pour la réunion ce vendredi. « Vous savez, en France, on n’aime pas parler d’argent », a voulu résumer le président du FC Nantes.

Waldemar Kita, c’est l’homonyme de celui mis en examen pour fraude fiscale ?

