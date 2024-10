Coupe de France : un joueur vient en aide d’un délégué victime d’un arrêt cardiaque

Les belles histoires de la Coupe.

La rencontre du cinquième tour de la Coupe de France de ce dimanche entre les clubs alsaciens du SC Roeschwoog (District 2) et du FCSR Haguenau (N2) a bien failli tourner au drame. À l’heure de jeu, un délégué officiel de la Ligue du Grand Est de Football (LGEF) a été victime d’un arrêt cardiaque. Un joueur de Roeschwoog est alors rapidement intervenu pour lui venir en aide, et l’homme a pu être transporté par hélicoptère vers l’hôpital le plus proche. Il est aujourd’hui en vie et en cours de rétablissement.

La LGEF a publié sur Facebook ce lundi un communiqué pour souligner l’attitude exemplaire qui a été adoptée lors du match. « La Ligue tient à remercier le club local qui a su intervenir avec rapidité grâce à un de ses joueurs, pompier de son métier, et des infirmières présentes sur place, en attendant l’arrivée des secours. Le délégué a été transporté à l’hôpital. La LGEF lui adresse, ainsi qu’à ses proches, ses meilleurs sentiments et des vœux de rétablissement. » Mené 1-3 au moment de l’interruption, Roeschwoog a indiqué ne pas souhaiter rejouer la rencontre, acceptant dès lors son élimination.

Classe sportivement, héroïque humainement : bravo Roeschwoog.

