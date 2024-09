Et si les Girondins se faisaient éliminer sur tapis vert de la Coupe de France ?

Game Over ?

Les Girondins ont régalé le week-end dernier en Coupe de France face à Seudre Océan (0-5). Tellement régalé qu’ils se sont même permis de faire entrer le gardien Over Mandanda en fin de partie… dans le champ. Un fait de jeu qui a de quoi faire marrer, en premier lieu, mais qui pourrait finalement avoir de grosses conséquences pour Bordeaux, puisqu’il est tout bonnement interdit de faire cela dans cette compétition. L’article 7.3 du règlement de la Coupe de France dit ceci : « Lorsqu’un club décide de faire figurer sur la feuille de match le nombre maximum de joueurs autorisé, l’inscription d’un gardien de but remplaçant, numéroté 16, est impérative. » Over Mandanda portait bel et bien le numéro 16, et il n’avait donc le droit de ne jouer qu’au poste de gardien. Ce que Seudre Océan a certainement appris ce week-end, comme tout le monde, puisque le club de district a porté réclamation, selon les informations de Foot Amateur. La FFF a pris acte de la réclamation portée, et devra désormais prendre une décision, qui pourrait aller jusqu’à l’élimination des Girondins…

On est sur les bases d’une saison historique à Bordeaux.

