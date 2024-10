Kylian Mbappé a joué un rôle majeur dans la venue de Yann M’Vila à Caen

Un patron qui sait se montrer convaincant.

Si certains doutaient de l’impact de l’arrivée de Kylian Mbappé comme propriétaire du SM Caen sur l’attractivité du club normand, la réponse est claire. Elle est donnée par Yann M’Vila. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le milieu de terrain passé par Rennes et Saint-Étienne a reconnu l’importance de l’attaquant du Real Madrid dans son arrivée du côté de Michel d’Ornano cet été.

« L’idée d’évoluer en Ligue 2 a été un frein jusqu’à l’appel de Kylian, admet l’ancien chouchou de Frédéric Antonetti au Stade rennais. Cet appel a eu lieu quatre jours avant ma signature, en compagnie de sa maman. Il m’a parlé du projet, de ce qu’il attendait de moi. Dès le lendemain, j’ai vu sa maman et on est tombé d’accord. Kylian me connaît très bien, je le connais très bien aussi. Sa maman va plus me connaître sur le côté humain, lui davantage sur le football. Ils savent que je suis un joueur fiable, qu’ils peuvent compter sur moi pour me donner à fond. »

Finalement, Kyky de Bondy était peut-être à Stockholm pour dénicher une petite pépite suédoise pour le Stade Malherbe.

