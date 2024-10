M’Vila en veut au Stade rennais

Des dramas dans la M’Vila.

L’histoire d’amour entre Rennes et Yann M’Vila a finalement terminé en eau de boudin. Invité dans le podcast Rouge et Bleu de la radio Sweet FM, l’international tricolore s’est confié sur sa fin d’aventure au goût amer avec le Stade rennais.

« Rennes m’a pris un petit peu pour un con »

Parti en janvier 2013 au Rubin Kazan en Russie quatre ans après avoir fait son trou dans l’effectif breton, où il a été lancé par Fred Antonetti à ses 19 ans, M’Vila avait toqué à la porte de son club formateur à l’été 2015 après une saison compliquée à l’Inter, mais à sa grande surprise, personne n’a répondu. « Lorsque j’étais dans la galère et que je leur ai demandé de l’aide, le club n’était pas là. Même m’entraîner individuellement, c’était non. Rennes m’a pris un petit peu pour un con », peste le milieu de terrain de 34 ans. Un manque de reconnaissance pour celui qui a porté le maillot rouge et noir à 150 reprises, mais aussi des promesses en l’air.

« À l’époque, l’entraîneur de l’équipe réserve était Laurent Huard. Je l’avais donc appelé pour lui demander si je pouvais venir m’entraîner. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de souci. Ensuite, je vais à un match et je vois l’entraîneur des pros, Philippe Montanier. Il ne ferme pas la porte non plus. Derrière, on m’appelle et on me dit que l’entraîneur des pros et celui de la réserve ne veulent pas… C’est la vie, c’est comme ça. »

Tant pis pour eux, ils ont raté de sacrées passes de niveau Ligue des champions.

