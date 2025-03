Emmanuel Macron se fait chambrer par le Premier ministre croate

Pour une fois qu’il n’y est pas pour grand-chose.

Ce jeudi soir à Split, l’équipe de France a pris l’eau face à la Croatie en quarts de finale allers de la Ligue des nations (2-0). Ce revers n’a pas échappé au Premier ministre croate, Andrej Plenković, ravi de prendre sa revanche six ans après la finale du Mondial 2018, et qui n’a pas oublié de narguer Emmanuel Macron.

Souviens-toi Moscou

Alors que le président de la République française s’exprimait face à la presse à la sortie du Conseil européen, le chef du gouvernement croate est passé derrière lui en glissant un petit mot. Emmanuel Macron a tenté de relativiser, non sans une pointe d’ironie : « Merci, Andrej et bravo ! Le Premier ministre de la Croatie part et il vient de battre l’équipe de France de football avec son équipe. […] Oui, tu peux partir. C’est la seule mauvaise nouvelle de la journée. » Plenković, lui, a répliqué avec un sourire en coin : « Je pars content. »

En tant que supporter marseillais, Macron aurait pu ajouter que, lui, il a l’étoile.

Bleus : le coup de la peine