Iran-Émirats arabes unis : le match le plus long

Le coup de la panne, le vrai.

On avait l’habitude, pendant la Coupe du monde 2022, de voir des temps additionnels à rallonge : 8, 10, parfois 12 minutes… mais cette fois, l’Iran a battu un record, leur record : celui du plus long temps additionnel.

En qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’Iran et les Émirats arabes unis ont vécu un scénario lunaire ce jeudi. Une panne d’éclairage au stade Azadi a forcé l’arbitre Ko Hyung-Jin à interrompre la rencontre. Une fois le problème résolu, le jeu a repris… mais avec 29 minutes de temps additionnel en première période ! Un nouveau record du monde, que l’Iran détenait déjà, avec 28 minutes de bonheur en plus contre l’Angleterre en 2022. Mais cette fois-là, c’était sur l’ensemble du match et à la suite du KO sur l’action du portier Alireza Beiranvand.

Préparez vous au voyage dans le temps, on va reculer de 30min dans le temps mdr pic.twitter.com/GJrRFNavjy — 🇮🇷 Foot Iranien 🇫🇷 (@FootIranien) March 20, 2025

Un fait de jeu aussi surprenant

Le plus absurde dans l’histoire, c’est l’anomalie temporelle de ce match. Sardar Azmoun a ouvert le score à la 72e minute… de la première mi-temps. Puis Mohammad Mohebi a doublé la mise à la 70e minute… en seconde période. Le football a ses propres lois, et la logique temporelle a clairement pris un rouge sur ce match.

Grâce à cette victoire 2-0, l’Iran reste leader du groupe A et n’a besoin que d’un nul contre l’Ouzbékistan pour valider son billet pour une quatrième Coupe du monde consécutive. Arriveront-ils à le faire en 90 minutes…?

Les maîtres du temps.

