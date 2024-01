Mohammed Saleh, défenseur de la Palestine : « Nous jouons au football pour eux, pour Gaza, pour notre cause »

En pleine guerre entre le Hamas et Israël, la sélection palestinienne a débuté sa Coupe d’Asie, dimanche, avec une défaite contre l’Iran (4-1). Durant cette compétition disputée au Qatar, les Lions de Canaan entendent bien défendre l’honneur de leur peuple. Le défenseur palestinien Mohammed Saleh, dont la maison a été détruite pendant le conflit, a appris quelques jours avant le début du tournoi la mort de son oncle, sa tante et leurs enfants, mais a tenu à disputer le compétition. « Aujourd’hui, ma famille est soumise à une guerre d’extermination. Nous jouons au football pour eux, pour Gaza, pour notre cause », a-t-il affirmé après le match, dans des propos rapportés par l’AFP. Au moment d’entrer sur la pelouse dimanche, Saleh n’avait plus de nouvelles de sa famille depuis deux jours. « Ils vivent dans une tente sur un terrain vague… Que Dieu les aide », a-t-il déclaré. Jibril Rajoub, président de la fédération palestinienne de football, a proclamé : « cette équipe est le symbole le plus noble de notre identité nationale ».

Palestine score only their second ever AFC Asian Cup goal! 🇵🇸 pic.twitter.com/1Q4oAglEQs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 14, 2024

Le match contre l’Iran fut d’une grande symbolique, car de nombreux supporters venus de tout le Proche-Orient sont venus soutenir la Palestine, arborant le traditionnel keffieh ainsi que des drapeaux et écharpes aux couleurs de la Palestine, et scandant des slogans pro-palestiniens ou anti-israéliens. L’équipe palestinienne a marqué le deuxième but de son histoire en Coupe d’Asie (après celui contre la Jordanie, en 2015). Saleh s’est dit « désolé de cette défaite ». La sélection a désormais les yeux rivés vers son prochain match contre les Émirats arabes unis, jeudi. « Nous jouerons pour gagner et dédier ce match aux martyrs », a déclaré Saleh.

L'Iran ne tremble pas contre la Palestine