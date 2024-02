Pronostic Iran Japon : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d’Asie

Le Japon en grand favori face à l’Iran

La folle série de l’Iran continue, puisqu’il est invaincu depuis la fin d’année 2022 (depuis son élimination en phase de poules du Mondial), soit 17 matchs sans le moindre revers. Cette nation fait logiquement partie des favorites à la victoire finale dans cette Coupe d’Asie, et a bien honoré son statut lors des phases de poule en battant sans trop forcer la Palestine (4-1), Hong-Kong (0-1), et les Emirats Arabes Unis (2-1). Ce fut un peu plus compliqué en huitièmes de finale avec une victoire aux tirs aux buts (1-1, 5-3) contre une solide équipe syrienne, mais l’essentiel est là. Au milieu des meilleurs joueurs du championnat local, on retrouve des éléments connus du grand public, notamment le duo d’attaquants Azmoun (AS Roma) et Taremi (FC Porto), mais également Jahanbakhsh (Feyenoord) et Ghoddos (Brentford).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Japon restait sur une énorme série de victoires avant de rentrer dans la compétition, 11 succès durant lesquels les Japonais ont montré leur potentiel offensif exceptionnel. L’Allemagne, la Turquie, le Canada ou encore la Tunisie en ont fait les frais, mais l’Iraq qui a mis fin à cette série avec une victoire lors des poules de cette Coupe d’Asie (2-1). Fort heureusement pour lui, le Japon s’est qualifié grâce à ses deux autres victoires contre l’Indonésie (3-1) et le Vietnam (4-2). C’est ensuite le Bahreïn qui est passé à la casserole (1-3) en huitièmes. On parlait de ce potentiel offensif monstrueux, et on retrouve des joueurs géniaux comme Nakamura (Reims), Ueda (Feyenoord), Kubo (Real Sociedad), Minamino (Monaco), Mitoma (Brighton)… Accusé de viol, Ito (Reims) a quitté la sélection. Entre deux belles attaques, on devrait une nouvelle fois assister à un match ouvert, et un 5ème match dans la compétition ou les Japonais encaissent un but. Malgré l’absence de leur gardien titulaire, le Japon devrait finir par se qualifier grâce à leur effectif XXL.

► Le pari « Victoire Japon » est coté à 1,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,92 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 192€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Iran – Japon :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Iran Japon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Junya Ito : le Japon et Reims partagent l'embarras