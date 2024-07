Nouveau cas d’agression sexuelle dans la sélection japonaise

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Quelques mois après que le Rémois Junya Ito ait été accusé de viol par deux femmes, la sélection japonaise est confrontée à une nouvelle affaire. Cette fois, c’est au tour du milieu de terrain Kaishu Sano d’être inquiété par la justice. Le milieu de terrain des Samouraïs bleus a été arrêté, comme deux autres hommes, pour des soupçons d’agression sexuelle sur une femme selon les médias locaux.

Am späten Abend ist Mainz 05 von Meldungen aus japanischen Medien zu Neuzugang Kaishu Sano überrascht worden, wonach dieser in seiner Heimat inhaftiert worden sei. Wir können diese Berichte aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren. (1/2) — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 17, 2024

Les faits remonteraient à dimanche et se seraient déroulés dans un hôtel de Tokyo d’après la chaîne de télévision publique NHK, citant des sources policières. Cette affaire intervient alors que Sano, 23 ans, s’est engagé le 4 juillet dernier avec le club allemand de Mayence. Ce dernier s’est dit « surpris » avant de déclarer : « Nous ne pouvons pas encore évaluer ou commenter ces informations en raison du manque d’informations. Nous nous efforçons d’éclaircir cette affaire le plus rapidement possible et de manière exhaustive. »

Ambiance.

