L’Iran renverse le Japon et s’invite en demi-finales de la Coupe d’Asie

Buts : Mohebi (55e) et Jahanbakhsh (90e+6, SP) pour l’Iran // Morita (28e) pour les Samurai Blue

Les Samurai Blue ont rendu les armes.

L’Iran a réussi l’exploit de renverser le Japon en quarts de finale de la Coupe d’Asie (2-1). Décevants depuis le début du tournoi, les Japonais avaient pourtant pris l’avantage grâce à un rush solitaire signé Hidemasa Morita. Mais les Iraniens n’ont jamais abandonné, dominant nettement les débats après le repos. Mohammad Mohebi a d’abord égalisé avant de voir l’exploit de Sardar Azmoun annulé pour un hors-jeu d’un millimètre. Mais un penalty venu de nulle part au bout du temps additionnel transformé en force par Alireza Jahanbakhsh permet finalement aux coéquipiers de Saman Ghoddos de se qualifier pour le dernier carré.

⏰ FT | 🇮🇷 IR Iran 2️⃣ -1️⃣ Japan 🇯🇵

The comeback is complete. IR Iran are through to the semi-finals for the first-time since 2004!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvJPN pic.twitter.com/G8yzRTu00x

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 3, 2024