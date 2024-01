L’Iran ne tremble pas contre la Palestine

Contrairement à la CAN, les favoris répondent présent.

Après le succès des Émirats arabes unis contre Hong Kong (3-1), l’Iran n’a pas tardé à réagir, dans la même poule C. Opposée à une Palestine meurtrie suite aux récents événements géopolitiques, la Team Melli s’est imposée 4-1, sans trembler, pour mieux ravir la première place aux EAU. Karim Ansarifard, le polyvalent offensif de l’Omonia Nicosie, a ouvert la marque dès la 2e minute, avant que Shoja Khalilzadeh et Mehdi Ghayedi, d’un tir placé, n’aggravent la marque avant la pause.

FT | 🇮🇷 IR Iran 4️⃣-1️⃣ Palestine 🇵🇸

IR Iran commence their journey at the #AsianCup2023 with a strong showing 🌟#HayyaAsia | #IRNvPLE pic.twitter.com/E5qYdJqf3f

