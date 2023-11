La Roma renverse Lecce dans le moneyctime

AS Roma 2-1 US Lecce

Buts : Azmoun (90e+2) et Lukaku (90e+4) pour la Roma // Almqvist (72e) pour Lecce

« Je n’ai confiance qu’en mon Desert Eagle et Azmoun-Lukaku dans les arrêts de jeu. »

Menée au score avant le temps additionnel, la Roma est parvenue à arracher un succès inespéré dans le money time grâce à deux buts signés Azmoun puis Lukaku. Une victoire mourinhesque, qui permet aux Giallorossi de revenir à quatre longueurs du top 4. Le scénario final a été cruel pour Lecce, qui repart de Rome avec un zéro pointé et enchaîne un sixième match consécutif sans succès. Dans un Stadio Olimpico toujours aussi bien garni, les Romains ont commencé la rencontre tambour battant : Aouar trouve Lukaku qui décale Dybala, l’Argentin frappe en première intention et manque de peu le cadre (2e). Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde ensuite un penalty très généreux aux locaux pour une frappe légèrement déviée de la main par Baschirotto : Lukaku s’en charge, mais voit sa tentative repoussée par Falcone (5e). Le premier péno manqué par le Belge en Serie A. En confiance, l’ancien acteur réitère en repoussant cette fois-ci une frappe enroulée signée Aouar (25e).

Puis, c’est au tour de Dybala de s’illustrer : l’Argentin se joue de Kaba d’un coup du sombrero devant la surface, et envoie une reprise qui passe de peu à côté (31e). Au retour des vestiaires, le match s’anime enfin. Auteur d’un raid solitaire dans la défense romaine, Pongracic est proche de marquer le but du week-end… Mais sa frappe, trop molle, est aisément stoppée par Patrício (54e). Réponse immédiate de la Roma avec El Shaarawy qui sert Lukaku, l’avant-centre butant une nouvelle fois sur un solide Falcone (54e). Face à une Roma émoussée, Lecce en profite pour se montrer plus entreprenant : sur une superbe contre-attaque, Banda élimine Mancini et sert Almqvist qui ne tergiverse pas pour crucifier Patrício (0-1, 72e). Dans le money time, la Louve se transforme alors en lionne. Sur un centre de Zalewski, Azmoun fait d’abord parler son jeu de tête et fusille la cage adverse (1-1, 90e+2). Puis les Leccesi n’ont même pas le temps de se remettre de cette égalisation que Lukaku délivre le peuple romain en se jouant de Touba (2-1, 90e+4).

Personne ne l’avait vu venir, celle-là !

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Ndicka, Llorente, Mancini (Kristensen, 78e) – El Shaarawy, (Belotti, 78e) Aouar (Azmoun, 73e), Cristante, Bove (Renato Sanches, 70e), Karsdorp (Zalewski, 78e) – Lukaku, Dybala. Entraîneur : José Mourinho.

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Dorgu (Gallo, 62e), Baschirotto, Pongracic, Gendrey – Rafia (González, 62e), Ramadani, Kaba – Banda (Strefezza, 74e), Krstović (Piccoli, 80e), Almqvist (Touba, 80e). Entraîneur : Roberto D’Aversa.

Lecce tient tête à la Roma