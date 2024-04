Victime de commentaires grossophobes, la copine de Declan Rice supprime toutes les photos de son compte Instagram

La bêtise humaine sur les réseaux sociaux, épisode 6473.

La compagne de Declan Rice, Lauren Fryer, a supprimé cette semaine l’entièreté des photos de son compte Instagam à la suite du harcèlement grossophobe dont elle est victime depuis plusieurs mois. La jeune femme de 25 ans subit chaque jour des commentaires odieux sur son physique, certains trolls reprochant à Rice d’avoir « des standards bas » au niveau de ses relations amoureuses. Le compte de la Britannique, désormais sans contenu, est toujours accessible, et a même vu son nombre d’abonnés augmenter jusqu’à 80 000 (contre 60 000 il y a encore deux jours). De nombreux internautes ont en effet manifesté leur soutien envers elle.

