Le Barça remporte la Liga féminine, le Bayern sacré en Allemagne

Heureusement que les sections féminines sont là pour sauver la saison.

Le FC Barcelona a conservé son titre de champion d’Espagne en dominant Granada ce samedi (1-4). Fridolina Rolfö (doublé), Lucy Bronze et Caroline Graham Hansen ont inscrit les buts de la victoire. Le sacre du Barça n’était qu’une question de temps puisque les Catalanes affichent 25 victoires et un nul en 26 journées, pour 118 buts marqués et neuf encaissés. Championnes d’Espagne pour la cinquième année d’affilée, les Barcelonaises, déjà vainqueurs de la Supercopa, sont toujours en lice pour le quadruplé cette saison : elles disputeront la finale de la Coupe de la Reine le 18 mai contre la Real Sociedad, et celle de la Ligue des champions le 25 mai face à Lyon.

Le Bayern a également conservé sa couronne en Allemagne. Les Bavaroises ont gagné sur la pelouse de Leverkusen grâce à des buts signés Georgia Stanway et Linda Dallmann (1-2). Elles aussi invaincues en championnat (17 victoires, trois nuls), elles ont écœuré Wolfsburg, qui devra donc se contenter de la deuxième place, encore une fois. Les deux clubs s’affronteront d’ailleurs jeudi en finale de la Coupe d’Allemagne.

La chasse aux Louves n’est pas totalement terminée.