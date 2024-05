Wendie Renard : « Il nous a manqué un peu de cran »

Le Kadi reste vide.

En quête d’une neuvième couronne, l’Olympique lyonnais est tombé sur un os face au FC Barcelone samedi en finale de la Ligue des champions féminine (2-0). Sacré en 2022 pour la dernière fois, l’OL voit le Barça s’installer comme un concurrent redoutable, puisque les Catalanes ont remporté leur deuxième titre consécutif. « Elles le méritent, elles ont su nous faire mal au bon moment », a reconnu Wendie Renard après la défaite, comme le rapporte l’AFP.

« En première période, on a eu des situations pour faire mal. À ce niveau-là, quand tu as les opportunités, il faut les mettre au fond. Il fallait du cran, de la personnalité, il nous a manqué un peu ça », estime la capitaine des Fenottes. « Je suis fière de mes coéquipières, du groupe, des émotions données à nos supporters. […] On reviendra plus fortes », a-t-elle promis.

Assurément une sale soirée pour les Lyonnais.