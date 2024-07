Le bijou de Xavi Simons face à l’Angleterre

Il n’est jamais trop tard pour postuler au prix du plus beau but du tournoi.

Après seulement sept minutes de jeu dans la deuxième demi-finale de l’Euro 2024 entre les Pays-Bas et l’Angleterre, Xavi Simons a allumé, en bon Oranje pressé, la première mèche ce mercredi. Plus tôt que Randal Kolo Muani la veille et surtout plus beau. Le Néerlandais de 21 ans a tout fait comme un grand : battre Declan Rice au duel, porter le ballon jusqu’aux abords de la surface avant de transpercer les filets de Jordan Pickford d’une frappe en déséquilibre dans la lucarne opposée.

⚽🇳🇱 Quel but de Xavi Simons ! Alerté à l'entrée de la surface, le milieu néerlandais arme une frappe somptueuse qui finit sa course dans la lucarne droite de Pickford ! 1-0 pour les Pays-Bas !!!

Décidément, c’est l’Euro des Parisiens…