Le récap du jour : Le jour d’après

Top Spiel

Il y aura bien une équipe « chiante » en finale. L’équipe de France de Didier Deschamps n’a pas passé le cut, alors l’Angleterre de Gareth Southgate l’a vengée. Les Pays-Bas ont montré un beau visage dans la deuxième demi-finale de la compétition, mais se sont heurtés à l’efficacité anglaise (1-2). Ollie Watkins a fait chavirer les siens dans le Belling’Time au terme d’un match assez spectaculaire. Maintenant, c’est l’Espagne qui se dresse sur la route des Three Lions, trois ans après leur finale perdue face à l’Italie à Wembley. Une victoire anglaise un 14 juillet ferait encore plus mal que la défaite des Bleus.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Kobbie Mainoo

Il a gagné sa place dans le onze de l’Angleterre, donc pourquoi ne pas viser encore plus haut désormais ? À 19 ans, il a un peu de retard sur Lamine Yamal, mais le milieu polyvalent de Manchester United grille les étapes avec insolence. Face aux Pays-Bas, il a encore changé le visage de la formation britannique. En noircissant sa feuille de statistiques dimanche, il pourrait définitivement être le premier nom à coucher sur la composition dans les années à venir.

Fan zone : L’Attaque des clones

Qui sait vraiment ce qu’il se cache sous un casque des Stormtroopers, les soldats impériaux de la saga Star Wars ? Peut-être que les clones ressemblent tous à Gareth Southgate, à l’image de ce policier allemand devenu idole des supporters anglais dans les rues de Dortmund en raison de sa ressemblance troublante avec le coach. Reprenant les paroles du tube « Whole Again », les Britanniques ont chanté à la gloire de leur sélectionneur avant de lui demander de leur rendre le ballon qu’il venait de confisquer. Le travail avant tout !

No wonder England won’t win anything when Southgate double shifting as a German copper. pic.twitter.com/2Gw18xWbOF — Rob (@robtoone) July 10, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 6

Il a eu besoin d’un penalty pour se mettre en évidence, mais Harry Kane est entré dans l’histoire de l’Euro ce mercredi. Aussi inconstant que depuis le début de la compétition, l’avant-centre du Bayern Munich a tout de même fait trembler les filets de Dortmund pour égaliser face aux Pays-Bas. Grâce à cette réalisation, il compte six buts en phase à élimination directe de l’Euro et dépasse donc Antoine Griezmann, qui rate définitivement son tournoi.

Dites « Käse »

Avant même de se faire accompagner brusquement vers la sortie par l’Angleterre et Ollie Watkins, les supporters néerlandais avaient déjà ce petit pressentiment sur l’issue proche de leur séjour en Allemagne. En tribunes, ils ont déployé une banderole pour remercier leurs hôtes de leur « hospitalité ». Deux heures plus tard, ils rentraient chez eux.

Französische Qualität

Auf Wiedersehen, l’Allemagne. Battus par l’Espagne en demi-finales de l’Euro, les joueurs de l’équipe de France ont vécu le pénible « jour d’après » ce mercredi avant de rentrer au bercail. Mardi soir, Didier Deschamps et ses ouailles ont d’abord rejoint leur camp de base de Bad Lippspringe depuis Munich, où se jouait le choc face à la Roja. Avant de quitter leur hôtel ce mercredi pour atterrir au Bourget en milieu d’après-midi. Malgré l’ambiance maussade, tous les regards sont désormais tournés vers l’avenir, qui s’écrira sans Olivier Giroud mais certainement avec Antoine Griezmann, bien décidé à être de l’aventure en 2026. Un homme a déjà son billet pour les States : Didier Deschamps, que son président Philippe Diallo s’est empressé de confirmer dans ses fonctions jusqu’au Mondial. « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission », a confié le patron de la FFF à L’Équipe.

<iframe loading="lazy" title="Müller dit au revoir au PSG 😭" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/Wi_Yyn1sqAw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

De l’autre côté du mur

Alors que les tractations se poursuivent pour former un nouveau gouvernement trois jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron est sorti du silence par le biais d’une lettre adressée aux Français (et aussi un peu aux députés récemment élus). Le président demande notamment « à l’ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines […] d’engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays. » Une alliance qui « rassemblera des femmes et des hommes qui, dans la tradition de la Ve République, placent leur pays au-dessus de leur parti, la Nation au-dessus de leur ambition ». En attendant, le gouvernement en place restera aux affaires. Dans le même temps, le parquet de Paris a ouvert une enquête concernant le financement de la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022, plongeant le RN dans la tourmente. Pas vraiment le souci de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui se sont expliqués comme de grands garçons pour la première fois de l’année sur le Tour de France. Avantage au Danois, vainqueur de l’étape au Lioran. Enfin, ce mercredi marquait la publication des résultats du brevet des collèges dans huit académies. Alors, reçu(e) ?

La Dégaine du jour

Memphis Depay et son bandeau continuent de faire des émules. Comme dans ce supermarché néerlandais qui propose de « grosses boulettes de viande orange aux oignons » calquées sur le style de l’attaquant de la sélection. On ne sait pas si c’est validé, mais ça n’a pas porté chance à l’ancien Lyonnais, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu.

40€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur les demi-finales de l’Euro !