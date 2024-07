Ollie Watkins envoie l’Angleterre en finale de l’Euro

Le héros que l’on n’attendait pas.

L’Angleterre a attendu le bout du bout pour prendre le dessus sur les Pays-Bas et se hisser en finale (1-2). Cette fois, c’est Ollie Watkins qui a profité du Belling’Time. À la 90e minute, l’attaquant d’Aston Villa a fait parler son jeu de corps dans la surface pour se défaire de Stefan de Vrij. Dans un angle très fermé, il déclenche une frappe croisée qui termine dans le petit filet opposé. Un peu plus loin sur le terrain, Xavi Simons, qui avait parfaitement ouvert le score pour les Oranje, a les larmes de rage qui montent, mais il n’y peut rien et prend la même porte de sortie que les Français.

⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le but de la victoire pour l'Angleterre !!! Ollie Watkins s'illustre avec une action de grande classe et une frappe croisée du droit pour envoyer l'Angleterre en finale !!! #NEDENG #EURO2024 ➡ En direct sur @m6plusofficiel : https://t.co/tXH2U6B8CZ pic.twitter.com/LXi47FQ1b3 — M6 (@M6) July 10, 2024

Watkins voulait aller au lit plus tôt ce soir.

