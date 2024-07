En direct : Pays-Bas-Angleterre (1-0)

J'attends vos pronostics dans les commentaires, c'est l'heure de se tromper avant le début des hostilités. J'annonce un 2-0 pour les Pays-Bas, et une sortie de piste pour Southgate qui remettra pas mal de choses en question, à l'image de Deschamps et ses Bleus hier. (Donc ça va logiquement être une qualif' tranquille pour l'Angleterre qui réussira son plus beau match de la compétition.)