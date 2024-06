Adam Wharton a-t-il le frère le plus motivé du monde ?

En voilà un qui n’a pas encore décollé.

Scott Wharton, le frère du jeune Adam Wharton (20 ans) qui a été sélectionné par Gareth Southgate pour disputer l’Euro avec l’Angleterre, s’est lancé dans un road trip de plusieurs centaines de kilomètres pour aller voir jouer son frangin en Allemagne. Scott Wharton, qui joue pour Blackburn, le club de deuxième division anglaise où son frère Adam a été formé, est en train de se remettre d’une opération au genou et ne peut donc pas prendre l’avion. « Je ne peux pas prendre l’avion pendant deux mois, et ça fait six semaines que j’ai été opéré », a déclaré le défenseur de 26 ans au micro de la chaîne britannique ITV Granada. Mais qu’importe, le grand frère d’Adam a quand même décidé d’aller en Allemagne, en voiture.

Love this.

Blackburn Rovers’ Scott Wharton can’t fly after surgery on a serious knee injury, but he’s crossing land and sea to support younger brother Adam at the Euros 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#Rovers #CPFCpic.twitter.com/kKEI6pYJOF

— The72 – We Love the #EFL (@_The72) June 16, 2024