L’Angleterre déçoit, mais s’impose contre la Serbie

Supérieure à la Serbie, l’Angleterre a fait le job en première période avant de souffrir dans le second acte pour son entrée en lice à l’Euro ce dimanche à Gelsenkirchen (0-1). Le finaliste de l’édition 2021 prend ainsi la tête du groupe C dans le sillage de son joyau, plus brillant que jamais : Jude Bellingham.

Serbie 0-1 Angleterre

But : Bellingham (13e) pour les Three Lions

Les organisateurs avaient classé cette rencontre du groupe C entre la Serbie et l’Angleterre à haut risque, craignant principalement des altercations entre supporters, à raison. La tension aura été néanmoins bien moins forte sur le terrain de la Veltins Arena où l’Angleterre, peu inspirée, a maîtrisé la Serbie (0-1). Trois points pour valider une entrée en matière réussie dans cet Euro 2024 où les Three Lions, qui prennent la tête de leur groupe après le nul entre la Slovénie et le Danemark (1-1), sont annoncés parmi les grands favoris.

Le roi Bellingham, le prince Saka

Les doutes nés de la défaite contre l’Islande à Wembley, il y a neuf jours, en match de préparation ont rapidement disparu, évaporés par le talent naturel de Jude Bellingham. Favori pour le Ballon d’or cette année, le Merengue n’est semble-t-il pas encore rassasié de sa saison monstrueuse en club et guide d’entrée de jeu sa sélection en plaçant un coup de tête rageur après un débordement de Bukayo Saka (0-1, 13e). Bellingham-Saka, un duo qui affole la défense serbe en première période (25e, 37e), le premier se montrant même provocateur en intimidant Filip Kostić avec l’épaule après une intervention réussie. Les Aigles ne baissent pas les yeux pour autant et tentent de réagir sur un ballon perdu par Trent Alexander-Arnold, mais Aleksandar Mitrović ne trouve pas le cadre (20e).

Our #EURO2024 campaign is off to a winning start! 💪 pic.twitter.com/mmtWXJi2q9 — England (@England) June 16, 2024

Très en confiance, parfois même un chouïa hautains, les Anglais lèvent franchement le pied en seconde période et ne se montrent dangereux que par une tête de Harry Kane déviée miraculeusement sur la barre par Predrag Rajković (77e). En face, malgré l’intensité appliquée par les joueurs de Dragan Stojković, l’espoir d’un retour est systématiquement annihilé par leur imprécision technique dans les 30 derniers mètres, que ce soit après une percée d’Andrija Živković (46e), ou sur un contrôle manqué de Luka Jović après un bon ballon de Dušan Tadić (65e). Avec seulement quatre tentatives en direction des cages de Jordan Pickford (une cadrée), les intentions serbes étaient de toute façon trop faibles pour espérer faire tomber une sélection anglaise suffisamment concernée ce dimanche soir, elle qui est encore à la recherche de son premier titre continental. Avec cette victoire, l’Angleterre prend donc les devants dans un groupe C qui lui semble déjà promis, notamment avec le nul entre le Danemark et la Slovénie. Confirmation (et qualification ?) attendue dans quatre jours contre les Danois.

Serbie (3-4-1-2) : Rajković – Veljković, Milenković, Pavlović – Živković (Birmančević, 74e), Lukić (Jović, 61e), Gudelj (Ilić, 46e), Kostić (Mladenović, 43e) – Milinković-Savić – Mitrović (Tadić , 61e), Vlahović. Entraîneur : Dragan Stojković.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold (Gallagher, 69e), Rice – Saka (Bowen, 76e), Bellingham (Mainoo, 86e), Foden – Kane. Entraîneur : Gareth Southgate.

